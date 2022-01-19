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Как с помощью портфеля советников выйти на доходность 12% в месяц и совокупную прибыль в 2400$ за 3 месяца

Как с помощью портфеля советников выйти на доходность 12% в месяц и совокупную прибыль в 2400$ за 3 месяца

История военного пенсионера Игоря из Одессы, который потерял не один депозит, прежде чем найти действительно рабочее решение в трейдинге. История о мошенниках, потерянных деньгах и долгожданном профите. Как с помощью портфеля советников выйти на доходность 12% в месяц и совокупную прибыль в 2400$ за 3 месяца – на примере нашего ученика.


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5 вопросов по стратегии "Снайпер"

5 вопросов по стратегии "Снайпер"


На сегодняшний день существует огромное количество торговых стратегий - как в открытом доступе, так и платных. Как же выбрать среди них одну, когда от количества разбегаются глаза, а начать торговать и зарабатывать хочется уже сейчас? Нет желания терять свои деньги, пробуя все доступные варианты, да и времени это займет немало

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Определите свой идеальный стиль торговли

Определите свой идеальный стиль торговли

Правильный выбор стиля торговли для трейдера так же важен, как наличие проверенной торговой системы. Для получения положительных результатов он должен максимально соответствовать вашему опыту, размеру депозита, количеству свободного времени и психологическим особенностям.

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ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ФОНДОВОМ РЫНКЕ США

Многие новички в мире трейдинга думают, что фондовый рынок – место, где торгуются любые активы. Это немного не так. Ян Сикорский постарается максимально подробно рассказать не только о работе на фондовом рынке, но и поделится личным опытом, как на нем можно заработать.

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