

На сегодняшний день существует огромное количество торговых стратегий - как в открытом доступе, так и платных. Как же выбрать среди них одну, когда от количества разбегаются глаза, а начать торговать и зарабатывать хочется уже сейчас? Нет желания терять свои деньги, пробуя все доступные варианты, да и времени это займет немало