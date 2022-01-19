Как с помощью портфеля советников выйти на доходность 12% в месяц и совокупную прибыль в 2400$ за 3 месяца
История военного пенсионера Игоря из Одессы, который потерял не один депозит, прежде чем найти действительно рабочее решение в трейдинге. История о мошенниках, потерянных деньгах и долгожданном профите. Как с помощью портфеля советников выйти на доходность 12% в месяц и совокупную прибыль в 2400$ за 3 месяца – на примере нашего ученика.
5 вопросов по стратегии "Снайпер"
На сегодняшний день существует огромное количество торговых стратегий - как в открытом доступе, так и платных. Как же выбрать среди них одну, когда от количества разбегаются глаза, а начать торговать и зарабатывать хочется уже сейчас? Нет желания терять свои деньги, пробуя все доступные варианты, да и времени это займет немало